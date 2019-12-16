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برنت دون 66 دولاراً بعد غموض ملف التجارة

المصدر: سنغافورة - رويترز
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تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، عن أعلى مستوياتها في نحو ثلاثة أشهر الذي سجلته الأسبوع الماضي مع تطلع المستثمرين إلى مزيد من الوضوح بشأن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين المتوقع أن يعزز التدفقات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وكانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة عشرة سنتات بما يعادل 0.2% إلى 65.12 دولار للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط عشرة سنتات أو 0.2% أيضاً إلى 59.97 دولار للبرميل.

وقال مايكل مكارثي، كبير محللي السوق في سي.إم.سي ماركتس، "يبدو أن الأسعار في السوق أصبحت تتضمن بالكامل اتفاق تجارة المرحلة 1، ولذا سنحتاج إلى أخبار جديدة إذا كان لنا أن نخترق مستوى المقاومة (الفني) الماثل أمامنا".

كلمات دالّة

#أسواق, #النفط, #اقتصاد, #استثمارات

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