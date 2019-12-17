توقعات بارتفاع إنتاج أميركا من النفط الصخري لمستوى جديد

توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن يرتفع الإنتاج الأميركي من النفط الصخري ليسجل مستوى جديدا عند 9.14 مليون برميل يوميا في يناير المقبل.

وتوقعت الإدارة أن يرتفع الانتاج في حوض Permian الواقع في تكساس ونيو مكسيكو، بمقدار 48 ألف برميل يوميا، ليصل إلى مستوى قياسي عند 4.74 مليون برميل يوميا.

وارتفعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، مع استمرار ثقة المستثمرين في ظل آمال بأن يعزز استمرار العمل على اتفاق تجاري مكتمل بين الصين والولايات المتحدة الطلب علي النفط في أكبر اقتصادات العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا أو 0.2% إلى 65.45 دولار للبرميل بحلول الساعة 0737 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسعة سنتات أو 0.2% إلي 60.30 دولار للبرميل.

وبموجب اتفاق تجاري جزئي أُعلن عنه الأسبوع الماضي، ستخفض واشنطن جزءا من الرسوم الجمركية على الواردات من الصين مقابل مشتريات صينية لمنتجات زراعية ومصنعة ومنتجات طاقة تزيد بنحو 200 مليار دولار على مدار العامين المقبلين.

وكان المستشار الكبير لدى البيت الأبيض لاري كودلو، قد قال يوم الاثنين، إن ما يطلق عليه ‭‭'‬‬المرحلة واحد‭‭'‬‬ من الاتفاق التجاري "استكملت كليا"، مضيفا أن صادرات الولايات المتحدة للصين ستتضاعف بموجب الاتفاق.

ولم يُوقع الاتفاق بعد، وقال عدد من المسؤولين الصينيين لرويترز إن صياغة الاتفاق تظل مسألة حرجة وتتطلب دقة لضمان ألا تقود التعبيرات المستخدمة في النص إلى تصعيد التوترات من جديد وتعميق الخلافات.

وعدلت جيه.بي مورغان وغولدمان ساكس التوقعات لسعر النفط في العام المقبل صعودا مع تضافر اتفاق تقوده أوبك لخفض أكبر للإمدادات مع تحسن آفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين.