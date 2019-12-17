"جيه بي مورغان" يرفع توقعات النفط لـ 64.5 دولار للبرميل

رفع جيه بي مورغان، يوم الثلاثاء، توقعاته لسعر النفط وتنبأ بتوازن أكبر بين العرض والطلب في العام المقبل في ظل زيادة أوبك وحلفائها تخفيضات الإنتاج ونمو اقتصادي أقوى في الأسواق الناشئة.

وعدل بنك الاستثمار توقعاته لسعر برنت إلى 64.5 دولار للبرميل في 2020 من 59 دولارا في وقت سابق ولكنه توقع أن تنخفض الأسعار إلى 61.50 دولار في 2021.

كما أضاف أنه يتوقع مسارا مماثلا لخام غرب تكساس الوسيط وأن يسجل سعره 60 دولاراً في المتوسط في 2020 و57.50 دولار في 2021.

ولا يزال البنك يتوقع نمو الطلب العالمي على الخام بواقع مليون برميل يوميا. واتفقت المجموعة المعروفة باسم أوبك+، والتي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجين آخرين، على خفض إضافي للإنتاج بواقع 500 ألف برميل في الربع الأول من 2020.

وظلت أسعار الخام قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر اليوم بفضل آمال استمرار العمل على اتفاق تجاري مكتمل بين الصين والولايات المتحدة ما من شأنه أن يعزز الطلب علي النفط في أكبر اقتصادات العالم.