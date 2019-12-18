مخزون النفط الأميركي يهبط 1.1 مليون برميل بأسبوع

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء إن مخزون النفط الخام بالولايات المتحدة تراجع في حين زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وانخفضت مخزونات الخام 1.1 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر إلى 446.8 مليون برميل، بينما توقع المحللون انخفاضها 1.3 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 265 ألف برميل الأسبوع الماضي، حسبما ذكرته إدارة المعلومات.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة تراجع استهلاك الخام بمصافي التكرير 35 ألف برميل يوميا. واستقر معدل تشغيل المصافي دون تغيير.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين صعدت 2.5 مليون برميل إلى 237.3 مليون برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز أن ترتفع 2.2 مليون برميل.

ونمت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.5 مليون برميل إلى 125.1 مليون برميل، مقابل توقعات لزيادة قدرها 312 ألف برميل.

وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 541 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.