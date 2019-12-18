نمو صادرات نفط السعودية 5.8% لـ7 ملايين برميل في أكتوبر

أفادت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أن صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت 5.8% في أكتوبر تشرين الأول إلى 7.06 مليون برميل يوميا، من 6.67 مليون برميل يوميا في الشهر السابق.



وزاد إجمالي إنتاج البلاد من الخام 1.17 مليون برميل يوميا إلى 10.30 مليون برميل يوميا في أكتوبر تشرين الأول.



وأظهرت الأرقام الصادرة عن مبادرة البيانات المشتركة أن مخزونات النفط الخام ارتفعت 15.60 مليون برميل إلى 168.08 مليون برميل، بينما انخفضت الكميات التي عالجتها المصافي السعودية 387 ألف برميل يوميا إلى أدنى مستوى في 34 شهرا عند 2.20 مليون برميل يوميا، بحسب ما ورد في "وريترز".

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وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قال إن إنتاج المملكة من النفط سيتعافى في أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني إلى مستويات أعلى مما كان عليه قبل الهجمات على اثنتين من منشآت السعودية في سبتمبر أيلول.



وفي وقت سابق هذا الشهر، اتفق منتجو النفط بقيادة السعودية وروسيا على خفض الإنتاج 500 ألف برميل يوميا إضافية في الربع الأول من 2020.



وتقدم السعودية وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول أرقام التصدير الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.