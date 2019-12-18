نمو مخزونات أميركا تهبط بالنفط وآمال الطلب تحد الخسائر

انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات أميركية نموا مفاجئا في مخزونات الخام، لكن التوقعات بطلب أقوى في العام المقبل حالت دون هبوط أكبر للأسعار.



ويأتي التراجع عقب مكاسب تجاوزت 1% في الجلسة السابقة إذ خفف الإعلان عن اتفاق "المرحلة واحد" التجاري بين الولايات المتحدة والصين الأسبوع الماضي الضغط على الخامات القياسية.

وقبل الاتفاق، تضررت أسواق النفط من مخاوف بشأن تأثير الخلاف التجاري بين أكبر اقتصادين يستهلكان النفط في العالم.



ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 33 سنتا أو 0.5% إلى 65.77 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:15 بتوقيت غرينتش.

وكان الخام العالمي كسب 1.2% ليبلغ 66.10 دولار للبرميل أمس.



وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 43 سنتا ما يعادل 0.71% إلى 60.51 دولار للبرميل.



وأظهرت بيانات معهد البترول الأميركي أن مخزونات الخام الأميركية زادت 4.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر كانون الأول إلى 452 مليون مقارنة مع توقعات المحللين بهبوط 1.3 مليون برميل.