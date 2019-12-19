برنت عند 66.25 دولار.. الأعلى في 3 أشهر

واصلت أسعار النفط ارتفاعها، لتتجاوز أعلى مستوياتها في 3 أشهر خلال التعاملات الصباحية، اليوم الخميس، لتستمر سلسلة الصعود القوية التي بدأت قبل أسبوع، وسط انفراجة في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 8 سنتات إلى 66.25 دولار للبرميل عند الساعة 6:45 بتوقيت غرينتش، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4 سنتات إلى 60.97 دولار للبرميل.

جاء هذا الصعود رغم أحجام التداول الهزيلة، إذ عجز حتى نبأ مساءلة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن تحريك سوق النفط.

ويضع هذا الاتجاه أسعار النفط صوب الارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي، لتتحرك بفضل قوة الدفع الناجمة عن إعلانات هذا الشهر بشأن زيادة تخفيضات إنتاج النفط من جانب منتجين كبار، وكذلك اتفاق ‭‭'‬‬المرحلة واحد‭‭'‬‬ بين الولايات المتحدة والصين لإنهاء الحرب التجارية المستمرة بينهما منذ فترة طويلة.

ودفع الاتفاق بين أكبر اقتصادين في العالم آفاق الاقتصاد العالمي للتحسن، مما يرفع احتمالات زيادة الطلب على الطاقة في

العام المقبل ويدعم أسعار النفط.

وفي مؤشر آخر على انفراجة في العلاقات، نشرت وزارة المالية الصينية اليوم قائمة جديدة لستة منتجات أميركية ستُعفى من رسوم جمركية اعتبارا من 26 ديسمبر.