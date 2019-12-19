كشف نفطي جديد يضيف لمصر 7 آلاف برميل و10 ملايين قدم من الغاز

قالت وزارة البترول المصرية، اليوم، إنه جرى تحقيق كشف نفطي جديد بالصحراء الغربية باسم "إيه.إس.إتش2" في منطقة أبو سنان وبدأ الإنتاج اليوم بمعدل 7 آلاف برميل من الزيت الخام و10 ملايين قدم مكعبة من الغاز يومياً.



وأضافت، في بيان، أن الكشف جاء بعد انتهاء شركة برج العرب للبترول، نيابة عن هيئة البترول وشركة كويت إنرجي مصر، من حفر بئر استكشافية ناجحة.



وفتح اكتشاف إيني الإيطالية لحقل ظُهر في 2015، والذي يحوي احتياطات تقدر بـ 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز، شهية المستثمرين لضخ مزيد من الاستثمارات بقطاع النفط والغاز بمصر.



وقامت مصر خلال الأعوام القليلة الماضية بترسيم حدودها البحرية مع بعض الدول، في محاولة للبحث والتنقيب عن الغاز والنفط داخل حدودها دون نزاع مع أي من تلك الدول.