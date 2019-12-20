برنت يستقر عند 66.47 دولار للبرميل

استقرت أسعار النفط قليلاً، لكنها ما زالت تتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، بعد أن ارتفعت ثقة الشركات وآفاق نمو الاقتصاد العالمي، بفضل تهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وتراجع برنت سبعة سنتات إلى 66.47 دولار للبرميل، مسجلاً ارتفاعاً أسبوعياً بنحو 2%.



ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي عشرة سنتات إلى 61.08 دولار للبرميل، ليربح نحو 1.5% في الأسبوع.



وعزز إحراز تقدم في النزاع التجاري المستمر منذ فترة طويلة بين الولايات المتحدة والصين، أكبر دولتين مستهلكتين للنفط في العالم، التوقعات بارتفاع الطلب على الطاقة في العام القادم.



وأعلنت الصين أمس الخميس عن قائمة لإعفاء واردات ستة منتجات نفطية وكيمياوية من الولايات المتحدة من رسوم جمركية، بعد أيام من إعلان واشنطن وبكين عن اتفاق تجاري مؤقت، من المقرر توقيعه في بداية يناير.



وبحسب استطلاعات للرأي أجرتها رويترز من المرجح أن تتفادى معظم الاقتصادات الكبرى الركود في الوقت الحالي، لكن النمو سيظل فاتراً في 2020.



وزاد سعر برنت 23%، مقارنة مع مستواه في بداية العام. وانخفضت أسعار النفط نحو 20% في 2018.



ورفع يو.بي.إس توقعاته لسعر النفط لعام 2020، لكنه يتوقع أيضاً أن تشهد سوق النفط فائضاً في المعروض بمقدار 0.3 مليون برميل يومياً في العام القادم.