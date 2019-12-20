فوجي أويل تشتري 4 شحنات خام إماراتية للتحميل في فبراير

قالت مصادر تجارية، اليوم الجمعة، إن شركة التكرير اليابانية فوجي أويل اشترت أربع شحنات من نفط الشرق الأوسط للتحميل في فبراير/ شباط.



واشترت الشركة شحنتين من خام مربان بعلاوة تتراوح بين نحو سنت وتسعة سنتات للبرميل فوق سعر بيع الخام الرسمي.



كما اشترت شحنتين من خام زاكوم العلوي، بعلاوة بنحو 2.90 دولار للبرميل فوق الأسعار المعروضة لخام دبي.



ولم تتسن على الفور معرفة البائعين.