عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق طاقة

فوجي أويل تشتري 4 شحنات خام إماراتية للتحميل في فبراير

المصدر: سنغافورة - رويترز
رابط مختصر

قالت مصادر تجارية، اليوم الجمعة، إن شركة التكرير اليابانية فوجي أويل اشترت أربع شحنات من نفط الشرق الأوسط للتحميل في فبراير/ شباط.

واشترت الشركة شحنتين من خام مربان بعلاوة تتراوح بين نحو سنت وتسعة سنتات للبرميل فوق سعر بيع الخام الرسمي.

كما اشترت شحنتين من خام زاكوم العلوي، بعلاوة بنحو 2.90 دولار للبرميل فوق الأسعار المعروضة لخام دبي.

ولم تتسن على الفور معرفة البائعين.

كلمات دالّة

#فوجي أويل, #نفط, #خام مربان

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر