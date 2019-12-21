روسيا ستوقع اتفاقاً لنقل الغاز مع أوكرانيا

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن ديمتري كوزاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، قوله إن غازبروم الروسية ونفتوغاس الأوكرانية ستوقعان اتفاقا جديدا مدته خمس سنوات لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أراضي أوكرانيا.

ونسبت الوكالة إلى كوزاك توقعه أن توقع روسيا وأوكرانيا العقد قبل نهاية 2019. وينتهي الاتفاق الحالي في 31 ديسمبر.

وكانت غازبروم، أكبر منتج للغاز التقليدي في العالم، أعلنت أن إجمالي مبيعاتها بلغ 1.6 تريليون روبل في الربع الثالث في العام الحالي، نزولا من 1.9 تريليون في الفترة المقابلة قبل عام.

وبلغ إجمالي إيرادات توريد الغاز إلى أوروبا ووجهات أخرى، عدا روسيا ودول الاتحاد السوفيتي السابق، 587 مليار روبل، بانخفاض 37% على أساس سنوي، حيث هبط متوسط سعر الغاز إلى 169.8 دولار للألف متر مكعب مقارنة مع 250.8 دولار في الربع الثالث من العام الماضي. وتراجعت أحجام المبيعات أيضا.