الكويت تتوقع عودة إنتاج النفط من المنطقة المحايدة قبل نهاية العام

توقع وزير النفط الكويتي خالد الفاضل أن يتم التوصل إلى اتفاق بين المملكة العربية السعودية والكويت بشأن عودة إنتاج النفط في المنطقة المحايدة، قبل نهاية العام.

ويصل إنتاج النفط من تلك المنطقة، التي جرى إغلاقها، لمدة أربع سنوات على الأقل نحو 500 ألف برميل يوميا.

وقال الفاضل في تصريحات للصحفيين الأحد، على هامش اجتماع منظمة الأوابك: "نأمل أن يتم تسوية الأمور وأن تعود إلى طبيعتها بنهاية العام"، وفقا لوكالة بلومبرغ.

وصرح مصدر مطلع على عمليات المنطقة المقسومة لوكالة رويترز بأن استئناف الإنتاج من الحقول المشتركة سيجري على مراحل بعد التوصل لاتفاق نهائي وأن بلوغ طاقة الإنتاج الكاملة سيستغرق أشهرا.

وقالت وكالة الطاقة الأميركية، في وقت سابق، إن مخزونات النفط قد تصل إلى 700 مليون برميل يوميا، خلال الربع الأول من عام 2020، حتى إذا التزمت أوبك وحلفاؤها باتفاق تخفيض الإنتاج البالغ 2.1 مليون برميل يوميا الذي جرى التوصل إليه في ديسمبر الماضي.

وأنهى خام برنت تداولات يوم الجمعة الماضي، في سوق لندن عند 66.14 دولار للبرميل، مقارنة بأعلى سعر حققه خلال تداولات شهر أبريل البالغ 75.6 دولار للبرميل.