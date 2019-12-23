السعودية والكويت توقعان غدا اتفاقية المنطقة المقسومة

قال مصدران مطلعان إن السعودية والكويت ستوقعان اتفاقاً نهائياً غداً الثلاثاء في الكويت لاستئناف إنتاج النفط من حقول المنطقة المحايدة، وفقا لوكالة رويترز.

وأوقف البلدان إنتاج الحقول المشتركة في المنطقة المقسومة قبل ثلاث سنوات مما خفض الإنتاج 500 ألف برميل يوميا أو ما يعادل 0.5%، من إمدادات النفط العالمية.

وأوضحت الوكالة أنها لم يتسن لها الاتصال بمصادر في السعودية الكويت للتعليق على تلك الأنباء.

يأتي ذلك، عقب تصريحات وزير النفط الكويتي خالد الفاضل، يوم أمس، الذي توقع أن يتم التوصل إلى اتفاق بين البلدين بشأن عودة إنتاج النفط في المنطقة المحايدة، قبل نهاية العام.

وقال الفاضل على هامش اجتماع في الكويت: "نأمل أن يتم تسوية الأمور وأن تعود إلى طبيعتها بنهاية العام".

وصرح مصدر مطلع على عمليات المنطقة المحايدة أن استئناف الإنتاج من الحقول المشتركة سيجري على مراحل بعد التوصل لاتفاق نهائي وأن بلوغ طاقة الإنتاج الكاملة سيستغرق أشهرا.

وقالت وكالة الطاقة الأميركية، في وقت سابق، إن مخزونات النفط قد تصل إلى 700 مليون برميل يوميا، خلال الربع الأول من عام 2020، حتى إذا التزمت أوبك وحلفاؤها باتفاق تخفيض الإنتاج البالغ 2.1 مليون برميل يوميا الذي جرى التوصل إليه في ديسمبر الماضي.

وأنهى خام برنت تداولات يوم الجمعة الماضي، في سوق لندن عند 66.14 دولار للبرميل، مقارنة بأعلى سعر حققه خلال تداولات شهر أبريل البالغ 75.6 دولار للبرميل.