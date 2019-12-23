النفط يهبط طفيفا ويتماسك قرب أعلى مستوى في 3 أشهر

تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، لكنها تماسكت قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر وسط توقعات بأن الولايات المتحدة والصين ستبرمان اتفاق تجارة قريباً بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وهبط خام برنت 16 سنتاً بما يعادل 0.2 % إلى 65.98 دولار للبرميل بحلول الساعة السابعة والنصف بتوقيت غرينتش، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 22 سنتا بما يعادل 0.4%، إلى60.22 دولار للبرميل.

وأُعلن عن اتفاق تجارة أولي في وقت سابق من الشهر الجاري، سعيا لإنهاء الحرب التجارية المستمرة منذ شهور بين أكبر اقتصادين في العالم والتي أدت لاضطراب الأسواق ونالت من النمو العالمي.

وقال ترمب خلال مناسبة في فلوريدا يوم السبت: "حققنا اختراقا على صعيد اتفاق التجارة وسنوقعه قريبا جدا".

وأدى تراجع حدة التوترات بين الولايات المتحدة والصين إلى تحسن الثقة في قطاع الأعمال وعزز توقعات النمو الاقتصادي والطلب على الخام.

وقال ستيفن إينس، كبير محللي السوق الآسيوية في أكسي تريدر إن أسعار النفط ستواصل الاستفادة من التطورات الإيجابية للتجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وقد تتوقع شركات الحفر الأميركية صعود الأسعار أيضا، إذ سجلت في الأسبوع الماضي أكبر زيادة في عدد الحفارات في أسبوع منذ فبراير 2018.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي إن شركات الحفر النفطي أضافت 18 حفارا على مدار الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر، ليصل إجمالي عدد الحفارات قيد التشغيل إلى685 حفار وهو الأكبر منذ نوفمبر.