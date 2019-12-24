برنت فوق 66 دولاراً للبرميل وسط تعاملات هادئة

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، وسط تعاملات هادئة قبيل عيد الميلاد. وارتفع خام برنت 12 سنتاً أو 0.2% إلى 66.51 دولار، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 7 سنتات إلى 60.59 دولار للبرميل، بحلول الساعة السابعة صباحا بتوقيت غرينتش.

ويأتي هذا الارتفاع، بعد أن قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، إن التعاون مع أوبك لدعم السوق سيستمر وفي الوقت الذي يتوقع فيه محللون انخفاضاً أسبوعياً ثانياً في مخزونات النفط الخام الأميركية.

وقال نوفاك في مقابلة أمس الاثنين إن أوبك وروسيا وبقية المنتجين الذين يعملون معاً لكبح الإنتاج ودعم الأسعار سيواصلون تعاونهم ما دام "فعالاً ويحقق نتائج".

وأضاف أن التعاون مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) سيستمر طالما تحتاجه السوق.

واتفقت أوبك وغيرها من المنتجين في نوفمبر على تمديد وزيادة قيود الإنتاج السارية منذ 2017. وقد يؤدي خفض الإنتاج إلى إزاحة ما يصل إلى 2.1 مليون برميل يومياً من السوق أو نحو 2% من الطلب العالمي.

لكن بيورنر تونهوجن، رئيس أبحاث سوق النفط لدى ريستاد إنرجي، قال في مذكرة إنه على الرغم من ذلك، فإن أوبك تحتاج لفعل المزيد لتحقيق التوازن في السوق على أساس مستدام.

ومن المتوقع أن تكون مخزونات النفط الأميركية، قد انخفضت، بنحو 1.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، لتتراجع للأسبوع الثاني وفقاً لاستطلاع للرأي. لكن من المتوقع أن تكون مخزونات البنزين ارتفعت للأسبوع السابع على التوالي، ومن المتوقع أن تكون مخزونات نواتج التقطير زادت للأسبوع الخامس على الترتيب.

وتأخر التقرير الحكومي الأسبوعي الخاص بالمخزونات الأميركية لمدة يومين بسبب عيد الميلاد. ويصدر التقرير في المعتاد يوم الأربعاء في الساعة الثالثة ظهرا بتوقيت غرينتش.