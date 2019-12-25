مصر تبرم اتفاقيات تنقيب عن النفط والغاز بـ 155 مليون دولار

قالت وزارة البترول المصرية يوم الأربعاء إن الوزير طارق الملا وقع أربع اتفاقيات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما بمناطق الصحراء الغربية وخليج السويس ووادي النيل.

وتأتي هذه الاتفاقيات باستثمارات لا تقل عن 155 مليون دولار وتنطوي على منح توقيع بنحو 10.5 مليون دولار وتشمل حفر 30 بئرا.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن الاتفاقات جرى إبرامها مع كل من الهيئة العامة للبترول وشركة أيوك لامتيازين في الصحراء الغربية ومع الهيئة وشركة ميرلون الفيوم بشأن امتياز في وادي النيل.

كما جرى التوقيع مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وشركتي باسيفيك وزد.إن.بي بشأن امتياز في خليج السويس.