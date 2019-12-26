الإمارات.. 13% ارتفاع بأسعار المحروقات في2019

ارتفعت أسعار المحروقات بفئتيها البنزين والديزل للعام الجاري 2019، بنسب تتراوح بين 12 - 13%، بحسب البيانات الصادرة عن وزارة الطاقة والصناعة.

وسجل سعر مادة "بنزين 98" ارتفاعاً 12% منذ مطلع يناير الفائت حتى ديسمبر الجاري بقيمة 2.24، وسجل أعلى قيمة له في يونيو/حزيران الماضي بنسبة 26% عند 2.53 درهم للتر.

وبلغ سعر مادة "بنزين 95" 1.89 درهم للتر الواحد مطلع يناير حتى وصل إلى 2.12 درهم للتر، بارتفاع 12%، كما سجل أعلى قيمة له في يونيو/ حزيران الماضي عند 2.42 درهم بارتفاع 28%، وفقاً لصحيفة "الخليج".

وفي ما يتعلق بمادة "بنزين 91"، فقد ارتفعت 13% منذ مطلع يناير، سجل خلالها 1.81 درهم للتر، حتى وصل إلى 2.05 درهم للتر في ديسمبر الجاري، وكان قد سجل أعلى قيمة له في منتصف العام الجاري "يونيو/حزيران" عند 2.34 درهم للتر بارتفاع 29%.

وكذلك ارتفعت مادة "الديزل" 3% منذ مطلع العام الجاري لتبلغ 2.3 درهم للتر حتى وصلت إلى 2.37 للتر الواحد في ديسمبر الجاري، وكان قد سجل أعلى قيمة له في منتصف العام الجاري 2019 بقيمة 2.56 درهم للتر بارتفاع 11%.

وكان شهر فبراير/‏‏‏‏ شباط الماضي قد سجل الأقل قيمة بأسعار المحروقات، ليبلغ سعر "بنزين 98" 1.95 درهم، ومادة "بنزين 95" بقيمة 1.84 درهم للتر، ومادة "بنزين 91" بقيمة 1.76 درهم للتر، ومادة الديزل بقيمة 2.28 درهم للتر الواحد.

وسجلت مادة "الديزل" أعلى المشتقات البترولية قيمة لكل لتر، حيث لم تنخفض أسعاره عن حاجز الدرهمين منذ مطلع العام الجاري 2019، وبلغ سعرها في يناير 2.3 درهم، و 2.28 درهم في فبراير، و2.41 درهم في مارس، و 2.49 درهم في أبريل، و2.53 درهم في مايو، وأعلاها في يونيو 2.56 درهم، و2.35 درهم في يوليو، وفي أغسطس 2.42 درهم، و2.38 درهم في سبتمبر، و2.41 درهم في أكتوبر، و2.38 في نوفمبر، و2.37 في ديسمبر الجاري.