برنت فوق 67 دولارا وسط آمال بانفراج الحرب التجارية

صعد خام برنت، اليوم الخميس، 0.4% إلى 67.48 دولار للبرميل. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.4% أيضا إلى 61.36 دولار للبرميل.

وجاء الارتفاع مدعوماً بانفراجة محتملة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والمساعي التي تقودها أوبك لكبح الإمدادات، على الرغم من أن التعاملات اتسمت بالهدوء مع هيمنة أجواء العطلة على الكثير من الأسواق.

وقال ستيفن إينس كبير محللي السوق الآسيوية لدى أكسي تريدر: "أسعار النفط تواصل إظهار القوة بنهاية العام مدعومة بمزيج من تقدم حاسم في الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، واتفاق أوبك + في ديسمبر، وتباطؤ نشاط النفط الصخري".

وأضاف أن كل هذا يشير إلى أداء أقوى لأسعار النفط في الربع الأول من العام المقبل مما كان يتوقعه أي شخص قبل شهرين فحسب.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء الماضي إنه سيكون هناك حفل توقيع يحضره نظيره الصيني شي جين بينغ لما يُطلق عليه اتفاق المرحلة واحد لإنهاء النزاع التجاري بين البلدين والذي تم التوصل إليه في وقت سابق من الشهر الجاري.

وألحقت الحرب التجارية المستمرة منذ قرابة 17 شهرا الضرر بنمو الاقتصاد العالمي والطلب على النفط، مما أسفر عن تحرك الأسعار في نطاق محدود معظم العام.

وتسبب انخفاض الطلب في تقليص فعالية تخفيضات الإمدادات التي تنفذها منظمة أوبك وحلفاء من بينهم روسيا.

واتفقت مجموعة أوبك وحلفاؤها "يُطلق عليها اسم أوبك+" على تمديد وزيادة تخفيضات الإنتاج التي ستقلص إمدادات السوق بما يصل إلى 2.1 مليون برميل يوميا أو نحو 2% من الطلب العالمي.