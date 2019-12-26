روسيا: يمكن الانتهاء من "نورد ستريم 2" في غضون شهرين

نلقت وكالة إنترفاكس عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله إن روسيا يمكنها الانتهاء من تشييد خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 الذي يصل إلى ألمانيا في غضون شهرين.

وقالت صحيفة كوميرسانت اليومية نقلا عن مصادر لم تسمها الخميس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح أن لدى بلاده "سفينة متخصصة في مد خطوط الأنابيب" يمكنها استكمال بناء خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 عقب عقوبات فرضتها واشنطن.

وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات الأسبوع الماضي على خط الأنابيب نورد ستريم 2 الذي تهدف موسكو من خلاله إلى تجنب مرور غازها بأوكرانيا وزيادة إمدادات الغاز عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا وهي أكبر عميل للطاقة الروسية.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في وقت سابق الخميس إن مدة استكمال بناء خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 أو السيل الشمالي 2 "ستطول" لعدة أشهر بسبب العقوبات.

وقبل إعلان واشنطن عن عقوبات على الشركات التي تشيد نورد ستريم 2، قال مسؤولون روس إن خط الأنابيب سيعمل قبل منتصف عام 2020 أو قرب ذلك الموعد.

وأضاف بوتين إن لدى بلاده "سفينة متخصصة في مد خطوط الأنابيب" يمكنها استكمال بناء خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 الذي يصل إلى ألمانيا، عقب عقوبات فرضتها واشنطن، وفقاً لما نقلته رويترز عن صحيفة كوميرسانت الروسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن بوتين تحدث عن السفينة أمام تجمع لكبار رجال الأعمال في روسيا في وقت متأخر من أمس الأربعاء.

وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب عقوبات الأسبوع الماضي على خط الأنابيب نورد ستريم 2 الذي تهدف موسكو من خلاله إلى تجنب مرور غازها بأوكرانيا وزيادة إمدادات الغاز عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا وهي أكبر عميل للطاقة الروسية.

وعلقت شركة أولسيز السويسرية الهولندية، التي تعمل في مد خط الأنابيب باستخدام سفينتين هما بايونيرينج سبيريت وسوليتير، العمل لتجنب العقوبات الأميركية.

وفي 2016، اشترت شركة الطاقة الروسية العملاقة جازبروم سفينة "أكاديميك تشيرسكي" وهي متخصصة في مد خطوط الأنابيب لاستخدامها كملاذ أخير إذا أوقفت شركات أوروبية العمل في نورد ستريم 2.

وقال مصدر في جازبروم إن متوسط سرعة تشيرسكي في مد خطوط الأنابيب أبطأ من بايونيرينج سبيريت لكنه لم يقدم تقديرا محددا.

ووفقا لبيانات رفينيتيف، فإن تشيرسكي راسية حاليا في ميناء ناخودكا الروسي على المحيط الهادي.