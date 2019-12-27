تعرف على أسعار الوقود في الإمارات خلال يناير 2020

للمرة الأولي على مدار 53 شهرا لن يطرأ أي تغيير على أسعار البنزين في دولة الإمارات لشهر يناير 2020. وأعلنت لجنة تسعيرة الوقود اليوم أسعار البنزين لشهر يناير المقبل حيث جاءت مساوية لتسعيرة شهر ديسمبر الجاري.

وبلغ سعر البنزين ممتاز 2.24 درهم للتر والبنزين خصوصي 2.12 درهم للتر بينما تساوت أسعار لتر الديزل للشهر الثالث على التوالي عند 2.38 درهم للتر.

وشهدت أسعار البنزين والديزل خلال العام الجاري وهو العام الخامس لتطبيق استراتيجية تحرير أسعار الوقود في الإمارات تذبذبا بين الارتفاع والانخفاض طبقا لأسعار النفط في الأسواق العالمية وزيادة أو قلة مخزونات النفط وفقا لما نقلته صحيفة "البيان".

وارتدت أسعار البنزين نحو الارتفاع خلال شهر ديسمبر الجاري بعد ثلاثة أشهر من التراجع بزيادة تتراوح بين 3 فلوس و4 فلوس للتر الواحد.

وخلال شهر ديسمبر الجاري ارتفعت أسعار لتر البنزين ممتاز 98 إلى 2.24 درهم مقابل 2.20 درهم لشهر نوفمبر الماضي بزيادة مقدارها 4 فلوس، كما ارتفعت أسعار لتر البنزين خصوصي 95 إلى 2.12 درهم بدلا من 2.09 درهم لشهر نوفمبر الماضي بزيادة مقدارها 3 فلوس، وارتفعت أسعار بنزين بلس 91 من 2.01 درهم إلى 2.05 درهم بزيادة مقدارها 3 فلوس.

وتعد أسعار البنزين لعام 2019 أفضل للمستهلكين من عام 2018، وشهد عام 2019 نحو 6 ارتفاعات و6 انخفاضات في الأسعار مقابل 7 ارتفاعات و5 انخفاضات في الأسعار لعام 2018، وخلال عام 2019 هبط سعر لتر البنزين إلى مستويات أقل من درهمين حيث بلغ في شهر فبراير 1.95 درهم لبنزين 98 ونحو 1.84 درهم لبنزين 95 ونحو 1.76 درهم لبنزين 91، بينما في عام 2018 كان أقل سعر بلغه لتر البنزين خلال شهر يناير 2018 وكان 2.24 درهم لبنزين 98 و2.12 درهم لبنزين 95 و2.05 لبنزين 91، وخلال عام 2019 بلغ سعر لتر البنزين بأنواعه الثلاثة أقصاه خلال شهر يونيو ووصل 2.53 درهم لبنزين 98 و2.42 درهم لبنزين 95 و2.34 درهم لبنزين 91، بينما كان أعلى سعر بلغه البنزين بأنواعه الثلاثة خلال عام 2018 في شهر أكتوبر حيث وصل سعر بنزين 98 إلى 2.63 درهم وبنزين 95 سعر 2.51 درهم وبنزين بلس 2.44 درهم.

وتميز الربع الأخير لعام 2019 بتراجع أسعار البنزين على مدار ثلاثة أشهر متواصلة (نوفمبر – أكتوبر – سبتمبر)، وبلغ التراجع في أسعار لتر البنزين ممتاز 98 خلال الأشهر الثلاثة 17 فلسا منها 9 فلوس في شهر سبتمبر و4 فلوس في شهر أكتوبر و4 فلوس في شهر نوفمبر ، وبلغ الانخفاض في سعر لتر البنزين خصوصي 95 خلال الأشهر الثلاثة نحو 17 فلسا منها 10 فلوس في شهر سبتمبر و4 فلوس في أكتوبر الجاري و3 في نوفمبر، بينما في الربع الأخير من عام 2018 شهدت الأسعار ارتفاعا غير مسبوق خاصة في شهر سبتمبر وأكتوبر وتراجعت بشكل طفيف للغاية في نوفمبر لتسجل في ديسمبر أعلى تسعيرة لشهر ديسمبر منذ تطبيق تسعيرة الوقود الجديدة في أغسطس 2015.

كما تعد أسعار الديزل خلال عام 2019 أفضل كثيرا من عام 2018، فقد اختتم الديزل عام 2019 عند سعر 2.38 درهم للتر مقابل 2.61 درهم للتر خلال ديسمبر 2018 بفارق 23 فلسا للتر، وجاءت أعلى زيادة في لتر الديزل لعام 2019 الجاري خلال شهر مايو حيث سجل 2.53 درهم مقابل أعلى زيادة لعام 2018 خلال شهر نوفمبر حيث بلغ سعر اللتر 2.87 لتر بفارق 34 فلسا للتر الواحد، وبلغ أدنى سعر للتر الديزل خلال عام 2019 وهو شهر فبراير حيث بلغ 2.28 درهم للتر مقابل أدني سعر خلال عام 2018 وهو شهر يناير حيث بلغ 2.33 درهم بفارق 5 فلوس للتر الواحد.