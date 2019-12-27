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وزير الطاقة الروسي: يمكننا الانتهاء من "نورد ستريم 2" خلال أشهر

المصدر: موسكو - رويترز
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قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الجمعة إن بإمكان روسيا الانتهاء من بناء مشروع "نورد ستريم 2 " للغاز في غضون بضعة أشهر إذ أن لديها سفنا متخصصة في مد الأنابيب ضرورية لبناء خط الأنابيب.

ويعود "نورد ستريم 2 " لدائرة الضوء بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي عقوبات على المشروع وأوقفت شركة سويسرية هولندية تشارك في مد خط الأنابيب العمل.

كلمات دالّة

#نورد ستريم 2, #روسيا, #غاز

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