وزير الطاقة الروسي: يمكننا الانتهاء من "نورد ستريم 2" خلال أشهر

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الجمعة إن بإمكان روسيا الانتهاء من بناء مشروع "نورد ستريم 2 " للغاز في غضون بضعة أشهر إذ أن لديها سفنا متخصصة في مد الأنابيب ضرورية لبناء خط الأنابيب.



ويعود "نورد ستريم 2 " لدائرة الضوء بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي عقوبات على المشروع وأوقفت شركة سويسرية هولندية تشارك في مد خط الأنابيب العمل.