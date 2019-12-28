روسيا تدفع 2.9 مليار دولار لأوكرانيا تسوية مع خط الغاز

قالت غازبروم الروسية إنها دفعت 2.9 مليار دولار إلى أوكرانيا لتسوية نزاع قضائي، في إطار اتفاق غاز أوسع نطاقا تم التوصل إليه الأسبوع الماضي.

كانت روسيا وأوكرانيا أعلنتا الأسبوع الماضي شروط اتفاق جديد لنقل الغاز، تزود موسكو بموجبه أوروبا لما لا يقل عن خمس سنوات أخرى عبر أراضي جارتها السوفيتية سابقاً، مع سداد تسوية قدرها 2.9 مليار دولار لكييف من أجل إنهاء نزاع قضائي.

في المقابل، تتخلى كييف عن دعوى قضائية أخرى. وتنوي روسيا وأوكرانيا توقيع الاتفاق النهائي قبل نهاية العام الحالي.

وأكد متحدث باسم شركة الطاقة الأوكرانية نفتوغاز تلقي الشركة 2.9 مليار دولار من غازبروم.