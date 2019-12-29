خطة تنقيب مصر عن النفط والغاز في البحر الأحمر تدخل مرحلة جديدة

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصرية، طارق الملا، اليوم الأحد، إرساء ثلاثة قطاعات للتنقيب عن النفط والغاز في البحر الأحمر على شركات شيفرون وشل ومبادلة الإماراتية في مزايدة عالمية.

وقال طارق الملا، في بيان، إن أعمال التنقيب تعد الأولى في مياه البحر الأحمر المصرية.

وأضاف أن شركة شيفرون الأميركية فازت في المزايدة بأحد القطاعات، كما فازت مجموعة داتش شل الإنجليزية الهولندية بقطاع ثانٍ في حين كان القطاع الثالث من نصيب تحالف شركتي شل ومبادلة الإماراتية.

وأوضح البيان أن إجمالي مساحة القطاعات الثلاثة تبلغ 10 آلاف كيلومتر مربع، وأن الحد الأدنى للاستثمارات يبلغ 326 مليون دولار، وترتفع إلى عدة مليارات من الدولارات في مراحل التنمية في حالة تحقيق الاكتشافات.