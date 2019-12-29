"البترول الكويتية": تشغيل توسعة وتحديث مستودع الأحمدي

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية استكمال العمل في مشروع توسعة وتحديث مستودع الأحمدي، ودخول المشروع بالتالي حيز التشغيل الفعلي.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع، والناطق الرسمي للشركة عبدالله فهاد العجمي، إن تشغيل هذا المستودع يعزز من إمكانات الشركة، ويجعلها أكثر قدرة على مواجهة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية، بحسب صحيفة "السياسة" الكويتية.

وأوضح أن عملية توسعة وتحديث المستودع زادت من سعته التخزينية بشكل كبير، بالتوازي مع زيادة عدد منصات التحميل الملحقة به.

وأشار العجمي إلى أن المشروع شمل إنشاء 11 خزاناً لوقود السيارات والديزل والكيروسين، بسعة تخزينية تصل إلى 1.430.000 برميل، إضافة إلى إنشاء 17 منصة تحميل.