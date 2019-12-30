مصر تخفض رسوم شبكة الغاز 24%

قام جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز بتخفيض رسوم استخدام الشبكة القومية للغاز بنحو 24% لتصل إلى 29 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وذلك لمدة عام.

وكانت مصر قد حددت في أغسطس عام 2018 رسوم استخدام الشبكة القومية للغازات في البلاد عند 38 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وذلك للسنة الأولى.

وأصدرت مصر في فبراير عام 2018 اللائحة التنفيذية لقانون يسمح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي وبيعه.

وأقر البرلمان في 2017 قانون إنشاء جهاز تنظيم سوق الغاز الذي تأمل الحكومة أن يجتذب مشاركة أكبر للقطاع الخاص بسوق الغاز السريعة النمو.