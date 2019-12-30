هذا ما جرى بأول حقل نفط تغلقه احتجاجات العراق بالكامل

قالت وزارة النفط إن العمليات استؤنفت في حقل الناصرية النفطي جنوب العراق، اليوم الاثنين، لكن مصدرين بقطاع النفط‭ ‬ذكرا أن استعادة الإنتاج بالكامل ستستغرق ما يصل إلى يومين.

واقتحم محتجون الحقل، الذي ينتج ما يتراوح بين 80 و85 ألف برميل يومياً من النفط، يوم السبت وأجبروا العاملين فيه على قطع الكهرباء عن محطة التحكم الأمر الذي أدى إلى توقف الحقل.

هذه المرة الأولى التي يغلق فيها محتجون حقلاً بالكامل، رغم أنه سبق إغلاق مداخل مصافٍ وموانئ.

وقالت وزارة النفط العراقية أمس الأحد إن إيقاف الإنتاج بحقل الناصرية لم يؤثر على صادرات العراق، وإن العراق سيستغل إنتاجاً إضافياً من حقول البصرة لتعويض الشحنات من الناصرية.

واجتاحت احتجاجات حاشدة العراق منذ أول أكتوبر، ويطالب المحتجون وأغلبهم شبان بتغيير شامل في النظام السياسي، الذي يرون أنه فاسد بشدة ويؤدي إلى إفقار العراقيين. وقتل ما يربو على 450 شخصاً منذ بدء الاحتجاجات.

ويطالب المحتجون بتعيين رئيس وزراء لا ينتمي لحزب سياسي والتخلص من النخبة الحاكمة بالكامل التي يرون أنها تحقق الثراء على حساب الدولة وتخدم قوى أجنبية، في مقدمتها إيران، بينما يكابد الكثير من العراقيين الفقر بلا وظائف ورعاية صحية أو تعليم.