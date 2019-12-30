أسعار نفط برنت تقفز لأعلى مستوى بـ 3 أشهر

ارتفعت أسعار نفط برنت إلى أعلى مستوياتها منذ 3 أشهر مدعومة بالتفاؤل بشأن حلحلة ملف التجارة بين الصين والولايات المتحدة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 63 سنتاً أو ما يقرب من 1% عند 68.79 دولار للبرميل. وحقق برنت مكاسب 27% خلال عام 2019.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 34سنتا أو 0.55% إلى 62.06 دولار للبرميل والذي حقق مكاسب بـ 36% العام الحالي.

وقال المحلل بنجامين لو، إن التوصل الى اتفاق تجاري مرحلي بين الولايات المتحدة والصين مع تمديد اوبك لخفض إنتاجها، ساهما بشكل كبير في ارتفاع أسعار النفط موضحا أن المستثمرين يتوقعون سوقا أقل حاجة في العام المقبل.

ولقي الاتفاق التمهيدي بين بكين وواشنطن الذي أعلن في منتصف ديسمبر، ترحيبا من المستثمرين ويأمل هؤلاء أن يساهم الاتفاق في خفض التوتر التجاري الأميركي الصيني الذي أضعف الاقتصاد العالمي منذ نحو عامين.

من جهة اخرى تحدث تقرير اسبوعي للوكالة الأميركية للإعلام حول الطاقة عن تراجع أكثر من المتوقع لاحتياطي الخام في الولايات المتحدة.

وفي العراق منع متظاهرون نهاية الأسبوع الوصول إلى حقل الناصرية النفطي الذي ينتج 82 ألف برميل يوميا قبل أن يستأنف عمله الاثنين.