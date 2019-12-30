إكسون تستحوذ على 1.7 مليون فدان للتنقيب البحري في مصر

قالت إكسون موبيل الأميركية، اليوم الاثنين، إنها استحوذت على 1.7 مليون فدان للتنقيب البحري في مصر، ومن المقرر أن تبدأ العمليات في 2020.

وأضافت الشركة أن الاستحواذ يضم مساحة قدرها 1.2 مليون فدان في منطقة شمال مراقيا البحرية الواقعة على بعد خمسة أميال قبالة الساحل الشمالي بمصر و543 ألف فدان في منطقة شمال شرقي العامرية البحرية في دلتا النيل.

وقال رئيس الشركة في مصر، هشام العمروسي، إن اكسون موبيل كانت شريكا لمصر على مدى 115 عاما، وهذا الاستحواذ يؤكد التزام الشركة بالسعي إلى الفرص عالية الجودة في الدولة.

واستهلت إكسون اقتحامها قطاع التنقيب عن الغاز في مصر بالفوز بعقود في واحد من أكبر عطاءات استكشاف النفط والغاز بالبلاد في فبراير الماضي.

كان وزير البترول المصري طارق الملا أعلن في فبراير أن مصر تتوقع استثمارات لا تقل عن 750 إلى 800 مليون دولار في المرحلة الأولى من أعمال التنقيب بـ 12 امتيازا.

وأثار اكتشاف إيني الإيطالية لحقل ظُهر العملاق في 2015، والذي يعد الأضخم في البحر المتوسط وتقدر احتياطياته بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز، الاهتمام بالتنقيب في مصر، خاصة مع إبرام البلد اتفاقات لترسيم الحدود البحرية مع عدة دول بالمنطقة.