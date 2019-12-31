النفط يتجه لتسجيل أكبر مكسب سنوي منذ 2016

انخفضت أسعار النفط في آخر أيام العام اليوم الثلاثاء ولكنها تتجه لتسجيل أكبر زيادة سنوية منذ 2016 مدعومة بتراجع حدة الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين وخفض الإمدادات.

ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت في عقود مارس، وهو شهر أقرب استحقاق الجديد، إلى 66.52 دولار للبرميل بانخفاض 15 سنتا أو 0.2%. وأغلق عقد برنت تسليم فبراير، أمس الاثنين، على 68.44 دولار للبرميل.

وفقد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم فبراير 19 سنتا ما يعادل 0.3% إلى 61.49 دولار للبرميل.

وارتفع برنت نحو 24% في عام 2019 وزاد الخام الأميركي 35%. ويتجه الخامان القياسيان لتسجيل أكبر مكسب سنوي في ثلاثة أعوام بفضل انفراجة في محادثات التجارة الأميركية الصينية وتعهدات خفض الإنتاج من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها.

وقال المستشار التجاري للبيت الأبيض أمس الاثنين إن من المرجح أن توقع الولايات المتحدة والصين على اتفاق المرحلة واحد التجاري الأسبوع القادم.

ومن المتوقع بحسب استطلاع مبدئي أجرته رويترز أن تسجل مخزونات الخام الأميركية هبوطا بنحو 3.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 ديسمبر ولتسجل بذلك تراجعاً محتملاً للأسبوع الثالث على التوالي.

ونزلت المخزونات الأميركية 5.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر كانون الأول. وتُعلن بيانات المخزون الأميركي يوم الجمعة.