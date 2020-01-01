ذروة بإنتاج الخام الأميركي عند 12.66 مليون برميل يومياً

قالت الحكومة الأميركية في تقرير شهري اليوم الثلاثاء، إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع في أكتوبر إلى مستوى قياسي بلغ 12.66 مليون برميل يومياً مقارنة مع 12.48 مليون برميل يومياً معدلة في سبتمبر.

وأصبحت الولايات المتحدة أكبر منتج للخام في العالم بفضل تطورات تقنية زادت إنتاج تكوينات النفط الصخري في ولايات تكساس ونورث داكوتا ونيو مكسيكو.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقريرها الشهري، إن إنتاج الغاز الطبيعي في ولايات البر الرئيسي الثماني والأربعين ارتفع إلى 106.08 مليار قدم مكعبة يوميا في أكتوبر/تشرين الأول من 105.09 مليار قدم مكعبة يومياً معدلة في الشهر السابق.