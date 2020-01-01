ماهي التوقعات المستقبلية لأسعار النفط في 2020؟

قال محمد الصبان المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي أن هناك تفاؤلا كبيرا بالنسبة لأسواق النفط خلال عام 2020 مع تراجع الضبابية الكبيرة حول معدلات النمو الاقتصادي العالمي والتحسن الكبير والمزيد من الشفافية.

وأضاف "لكن يجب أن لا ننسى أن الحرب التجارية بين الصين وأميركا كانت لها تبعات وآثار كبيرة على أسواق النفط بالإضافة للركود الاقتصادي العالمي وكلها عوامل بدأت تنزاح تدريجياً. هناك عوامل تؤثر بجانب الطلب وأخرى بجانب العرض وعوامل الطلب مع انحسار الحرب التجارية سيكون هناك آثار إيجابية على الطلب على النفط عالمياً وبالتالي سنشهد تحسناً وإن كان أبطأ مما كان متوقعاً".

ولا يتوقع المحللون تحركات حادة لأسعار النفط في أي من الاتجاهين العام القادم. ومن المتوقع أن يحوم برنت حول 63 دولارا للبرميل، حسبما أظهره استطلاع أجرته رويترز اليوم، بانخفاض متواضع عن مستوياته الحالية، حيث ستعوض تخفيضات إنتاج أوبك إثر تراجع الطلب.



وعلى مدار العام الماضي، وازنت زيادة إنتاج النفط الأميركي أثر تخفيضات معروض أوبك بقيادة السعودية وأثر العقوبات الأميركية على فنزويلا وإيران. ويظل ضعف الطلب، بما في ذلك من الدول المتقدمة، مبعث قلق رئيسيا مع دخول 2020.