اتفاق خفض الإنتاج يزيل 90 ألف برميل إضافي من إنتاج أوبك

انخفض إنتاج أوبك من النفط في شهر ديسمبر الماضي بمقدار 90 ألف برميل يوميًا إلى 30 مليون برميل، وفقًا لمسح أجرته وكالة بلومبيرغ.

يأتي ذلك بعد تطبيق دول الخليج لقرار الخفض بهدف تحقيق التوازن في السوق.

ودفع خفض أوبك للإنتاج العام الماضي إلى ارتفاع خام برنت بنسبة 23% على الرغم من إمدادات النفط الصخري الأميركي والطلب الضعيف على الوقود في جميع أنحاء العالم.

يُذكر أن تحالف أوبك + كان قد وافق مطلع الشهر الماضي على زيادة خفض الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يوميا، بهدف منع تشكيل فائض جديد في الربع الأول.

وأكد بيان عقب اجتماع في فيينا، آنذاك، أن هذا التخفيض سيرفع الحد من الإنتاج إلى 1,7 مليون برميل يومياً للمجموعة التي تضم 24 دولة اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير 2020.

وأوصت اللجنة الوزارية لمراقبة خفض الإنتاج المكونة من دول أوبك وحلفائها وفي مقدمتها روسيا، وهو التحالف المعروف باسم "أوبك+"، بواحد من أعمق تخفيضات إنتاج النفط لدعم أسعار الخام ومنع تخمة المعروض، وذلك بنحو 500 ألف برميل يوميا، ليصبح إجمالي الخفض 1.7 مليون برميل يوميا حتى نيسان/ أبريل المقبل، وسيمثل ذلك 1.7% من الإمدادات العالمية.