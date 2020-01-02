اليوم.. توقيع اتفاق إنشاء خط أنابيب للغاز بين شرق المتوسط وأوروبا

يوقع كل من الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، ورئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، ورئيس الوزراء الإسرائيل، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، اتفاق إنشاء خط أنابيب للغاز لطبيعي في شرق البحر المتوسط.

ويصل طول خط الأنابيب 1900 كيلومتر، وسيقوم بنقل الغاز من الحقول المكتشفة في حوض شرق المتوسط إلى الأسواق الأوروبية عبر اليونان وإيطاليا، وفقاً لبلومبيرغ.

وأشارت الوكالة إلى أن إيطاليا ستقوم بالتوقيع على الاتفاق، الذي يؤيده الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في وقت لاحق.

ويأتي هذا الاتفاق، عقب تزايد التوترات بعد قيام تركيا بتوقيع اتفاق مع ليبيا لترسيم الحدود البحرية في المنطقة التي قد يمر بها خط الأنابيب الذي سيتم توقيع اتفاقه اليوم.