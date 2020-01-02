لماذا سيواصل النفط صعوده في 2020؟

قال المتخصص في قطاع النفط، جفين الهاجري، إن هناك 3 عوامل ستدعم أداء النفط خلال عام 2020.

وأضاف في مقابلة مع قناة "العربية"، أن نهاية عام 2019 حملت مؤشرات إيجابية على الأداء المتوقع لسعر النفط خلال العام الجاري، بعد الاتفاق بين الولايات المتحدة والصين على توقيع اتفاق تجاري، والذي من المقرر أن يتم توقيعه في منتصف الشهر الجاري.

وأضاف أن العامل الثاني، هو اتفاق أوبك بلس، الذي من المقرر أن يتم مراجعته في مارس، مشيراً إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار ثبات تخفيض الإنتاج.

وأوضح أن العامل الثالث هو انخفاض نمو إنتاج النفط الصخري الأميركي، متوقعاً أن تقل الزيادة في إنتاج النفط الأميركي خلال العام الجاري عن 700 ألف برميل.

واستهلت أسعار النفط العام الجديد على ارتفاع، اليوم الخميس، مع انحسار المخاوف على الطلب بفضل تحسن علاقات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، في حين غذى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط بواعث القلق حيال المعروض.

وكانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت مرتفعة 35 سنتاً بما يعادل 0.5% إلى 66.35 دولار للبرميل، في التعاملات الصباحية، في حين زاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 25 سنتاً أو 0.4% ليسجل 61.31 دولار. وبحلول الساعة الثانية عشرة بتوقيت غرينتش، قلص خام برنت من صعوده، ليصل إلى 66.25 دولار للبرميل بنسبة ارتفاع 0.38%، كما وصل خام غرب تكساس إلى 61.16 دولار للبرميل، بنسبة ارتفاع 0.16%.

وكانت أسواق النفط مغلقة أمس الأربعاء بمناسبة العام الجديد. وختم كلا الخامين 2019 على ارتفاع، وسجلا أكبر مكاسبهما السنوية منذ 2019، مدعومين في نهاية السنة بانفراجة في النزاع التجاري طويل الأمد بين الولايات المتحدة والصين - أكبر اقتصادين في العالم، وخفض أعمق للإنتاج تعهدت به منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها.

وقال ستيفن إينس، كبير محللي السوق الآسيوية لدى أكسي تريدر: "النفظ يظل مدعوماً بآثار هدنة التجارة وتصاعد القلاقل السياسية في العراق".