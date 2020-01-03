السعودية.. 242 مخالفة على محطات الوقود في 2019

حررت وزارة التجارة والاستثمار السعودية نحو 242 مخالفة على منشآت محطات الوقود خلال العام الماضي 2019.

وقال سلطان العتيبي مسؤول قسم الإعلام في الوزارة، إن المخالفات المضبوطة شملت عدم وضع بطاقة السعر على البضاعة المعروضة، وعرض أو بيع الإطارات، وزيوت محركات السيارات، وفلاتر زيوت السيارات، والبطاريات منتهية الصلاحية، واختلاف البيانات التجارية، وتم ضبط المنتجات المخالفة وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة، وفقا لصحيفة "الاقتصادية".

وأوضح أن الفرق الرقابية لـ"التجارة" نفذت خلال 2019 أكثر من ثلاثة آلاف زيارة تفتيشية على منشآت محطات الوقود ومراكز خدمات السيارات التابعة لها في مختلف مناطق المملكة، وذلك للتحقق من أن فلاتر السيارات والبطاريات وزيوت محركات السيارات المعروضة لدى مراكز خدمة السيارات التابعة لمحطات الوقود غير مخالفة.

وكشفت الجولات عن التزام نحو 92% من منشآت محطات الوقود ومراكز خدمات السيارات التابعة لها بالأنظمة، فيما تؤكد وزارة التجارة والاستثمار استمرار الفرق الرقابية في أداء مهامها والتحقق من التزام المنشآت التجارية بأنظمة حماية المستهلك "نظام مكافحة الغش التجاري، نظام البيانات التجارية، نظام العلامات التجارية، وأنظمة البيع"، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة تجاه أي مخالفات يتم ضبطها.