غازبروم: تراجع صادرات الغاز الروسي 1.3% خارج الاتحاد السوفيتي

قالت شركة غازبروم، عملاق الغاز الروسي الذي يسيطر عليه الكرملين، الخميس، إن صادراتها من الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب إلى خارج الاتحاد السوفيتي السابق انخفضت 1.3% العام الماضي إلى 199.2 مليار متر مكعب من المستوى القياسي المرتفع الذي سجلته في 2018.



وتتضمن البيانات صادرات إلى الصين بلغت 328 مليون متر مكعب بعد تدشين خط أنابيب (باور اوف سيبيريا) في أوائل ديسمبر كانون الأول.



وقالت الشركة أيضا إن إنتاجها من الغاز الطبيعي ارتفع العام الماضي بنسبة 0.5% إلى 500.3 مليار متر مكعب، وهو أعلى مستوى منذ 2012.