أسعار النفط تقفز لأعلى مستوى في 3 أشهر

قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في أكثر من 3 أشهر الجمعة بعد أن قتلت الولايات المتحدة قائدا عسكريا إيرانيا بارزا في العراق، مما أثار مخاوف من أن تصعيد الصراع في الشرق الأوسط قد يعطل إمدادات الخام من المنطقة.

وقتلت ضربة جوية أميركية على مطار بغداد الدولي في وقت مبكر، الجمعة، قاسم سليماني، مهندس نشر النفوذ العسكري الإيراني في الشرق الأوسط. وتوعد الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي بالانتقام من "المجرمين" الذين قتلوا سليماني.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن سليماني كان يخطط لقتل أميركيين.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 2.35 دولار، أو 3.6% لتبلغ عند التسوية 68.60 دولار للبرميل بعد أن سجلت أثناء الجلسة 69.50 دولار وهو أعلى مستوى منذ الهجوم، الذي تعرضت له منشآت نفطية سعودية في منتصف سبتمبر.

وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.87 دولار، أو 3.1% لتسجل عند التسوية 63.05 دولار للبرميل، بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ أبريل/ نيسان 2019 عند 64.09 دولار.

وقال هنري روم محلل شؤون إيران لدى أوراسيا "نتوقع صدامات متوسطة إلى منخفضة المستوى تستمر لما لا يقل عن شهر ومن المرجح أن تقتصر على العراق".

ورجح أيضا أن تستأنف إيران التضييق على حركة الشحن التجاري في الخليج، وربما إجراء تدريبات عسكرية لتعطيل الشحن مؤقتا.

وناشدت السفارة الأميركية في بغداد الجمعة جميع الأميركيين مغادرة العراق على الفور بسبب تنامي التوترات.

وقالت مصادر بشركات نفط أجنبية لرويترز إن العشرات من موظفيها الأميركيين في مدينة البصرة النفطية العراقية يستعدون لمغادرة البلاد يوم الجمعة.

وقالت وزارة النفط العراقية في بيان إن حقول النفط في أنحاء البلاد تعمل بصورة طبيعية ولا تأثير على الإنتاج أو الصادرات.

ووجدت أسعار النفط دعما أيضا بعد بيانات حكومية أظهرت أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة سجلت أكبر هبوط أسبوعي منذ يونيو حزيران 2019.