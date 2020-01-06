أدنوك تستهدف رفع طاقة إنتاج "بولي بروبيلين" 30%

توقع عبد العزيز عبد الله الهاجري، الرئيس التنفيذي لدائرة معالجة الغاز والتكرير والبتروكيماويات في شركة أدنوك الإماراتية، تشغيل مجمع البتروكيماويات "بروج 4" خلال عام 2025.

وتحدث الهاجري في مقابلة مع جريدة الاتحاد عن وحدة البولي بروبيلين الخامسة الجديدة التي تبلغ قيمتها 500 مليون دولار قيد التنفيذ، وسيكتمل المشروع في نهاية عام 2021، ما سيزيد قدرة البولي بروبيلين بنسبة 30% ويسهم بنمو حصة "أدنوك" في السوق العالمية، وستمكن هذه الزيادة من تحقيق الاستفادة من فرص السوق.

وعبر عن التطلع لمزيد من التكامل في مجمع الرويس كمركز عالمي للتكرير والبتروكيماويات خلال عام 2020، والتوسع المستمر في وجودنا العالمي مع شركاء دوليين متشابهين في التفكير، ما يدعم الطموح الوطني الأوسع لإمارة أبوظبي لتصبح مركزًا عالميًا لتحويل البوليمرات مع استمرار أدنوك في التطور لتصبح لاعبا دوليا رائدا في مجال التكرير والبتروكيماويات.

وقال إنه ومع نهاية عام وانطلاقة عام جديد، نفخر بالإعلان عن تقدم قوي في دمج أعمالنا في المراحل النهائية عبر سلسلة القيمة وفي الاستفادة من البنية التحتية الحالية، بدعم من الشركاء الدوليين.

وأشار إلى أهمية الشراكات والاستثمارات شكلت معالم بارزة في رحلة النمو وتنويع محفظة أدنوك بأكملها في اتجاه التكرير والبتروكيماويات، مؤكداً الالتزام بتعزيز موقع الرويس كمركز عالمي للتكرير والبتروكيماويات، ومواصلة دعم الطموح لتصبح "أدنوك" شركة عالمية متكاملة للطاقة.