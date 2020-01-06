برنت فوق 70 دولاراً مع تراشق أميركي - إيراني بالتهديدات

تجاوز سعر خام برنت، اليوم الاثنين، 70 دولارا للبرميل، في التعاملات الصباحية، وذلك قبل أن يقلص مكاسبه ليتراجع دون هذا المستوى بقليل، وسط التوترات في الشرق الأوسط بفعل التصريحات الصادرة عن الولايات المتحدة وإيران والعراق عقب اغتيال قائد عسكري إيراني كبير.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى 70.74 دولار للبرميل، وسجلت 70.25 دولار في الساعة 05:51 بتوقيت غرينتش، مرتفعة 1.65 دولار بما يعادل 2.4% عن تسوية الجمعة، لكنه قلص مكاسبه بحلول الساعة 12:42 بتوقيت غرينتش ليصل إلى 69.38 دولار للبرميل، بنسبة ارتفاع قدرها 1.14%.

وسجل الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 64.35 دولار للبرميل، مرتفعا 1.30 دولار أو 2.1% في التعاملات الصباحية بعد أن لامس في وقت سابق 64.72 دولار، أعلى سعر منذ ابريل. وقلص مكاسبه بحلول الساعة 12:42 ليصل إلى 63.58 دولار للبرميل مرتفعا بنسبة 0.84%.

تأتي المكاسب بعد صعوب بأكثر من 3% يوم الجمعة عقب ضربة جوية أميركية في العراق قتلت القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، مما زاد المخاوف من صراع واسع النطاق في الشرق الأوسط قد يعطل إمدادات النفط.

وتسهم المنطقة بنحو نصف إنتاج العالم من الخام، في حين يمر خُمس شحنات النفط العالمية عبر مضيق هرمز.

وأمس الأحد، هدد الرئيس ترمب بفرض عقوبات على العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، في حالة إجبار القوات الأميركية على الانسحاب منه. كان العراق دعا في وقت سابق القوات الأميركية والأجنبية الأخرى إلى مغادرة أراضيه.

وقال ترمب أيضا إن الولايات المتحدة سترد ضد إيران إذا ردت طهران على قتل سليماني.

وقال محللو آي.ان.جي في مذكرة "إن وجه عدم التيقن الكبير بالنسبة للأسواق الآن هو كيف سترد إيران على هذا الهجوم".

وأضاف المحللون أن "التطورات الأحدث تضع المصالح الأميركية بالمنطقة في مرمى الخطر، كما أنها تزيد أيضا مخاطر تعطل إمدادات النفط في الشرق الأوسط، سواء عن طريق تعطيل الإيرانيين لتدفقات النفط عبر مضيق هرمز، أو بالهجوم على البنية التحتية للطاقة لحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة".