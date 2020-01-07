السعودية والكويت تعينان مستشاراً لدراسة حقل الدرة للغاز

قالت صحيفة الراي الكويتية، اليوم الثلاثاء، إن السعودية والكويت طلبتا من مستشار عالمي إعداد دراسة لحقل الدرة البحري للغاز في المنطقة المقسومة وتقييم حصة الغاز لكل دولة بالمشروع المشترك.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن الدراسات التي سيقوم بها مستشار لم يُفصح عنه ستشمل أهدافا عدة تتعلق بالسعات التخزينية وطريقة الإنتاج والكميات وغيرها من الجوانب الفنية.



وقالت إن الدراسات "ستظهر أفضل الخيارات خصوصاً في ما يتعلق بعمليات فصل حصص الشركاء، سواء كانت من البحر أو غير ذلك... حيث ستظهر الطريقة الأنسب والتكاليف المقدرة لكل الحلول المطروحة وبناء عليها يتم اتخاذ القرار النهائي".



ويحوي حقل الدرة ما بين عشرة تريليونات و11 تريليون قدم مكعبة من الغاز وحوالي 300 مليون برميل من النفط.



وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قال في ديسمبر/ كانون الأول إن مشروعاً جديداً في حقل الدرة سيبدأ تنفيذه قريباً، مؤكداً أن شركتين سعودية وكويتية تستطيعان تنفيذ المشروع، وأن المنطقة "واعدة وفيها كميات كبيرة من الغاز".