إيران لن تستهدف ناقلات النفط.. لهذه الأسباب

استبعد خبير النفط، كامل الحرمي، قيام إيران بشن هجمات على الناقلات النفطية في المنقطة، مؤكدا في الوقت ذاته أن السعر العادل للنفط هو 65 دولاراً حالياً وفقاً لآليات العرض والطلب.

وأوضح الحرمي، في لقاء مع قناة "العربية"، أن المتضرر الأكبر في حال حدوث هجوم إيراني على ناقلات النفط في المنطقة هي الدول الصديقة لإيران في منطقة شرق آسيا مثل الصين.

وأوضح أن الولايات المتحدة حاليا لا تريد نفط الشرق الأوسط، إذ إنها تصدر يومياً نحو 4.5 مليون برميل، وتستورد 1.5 مليون برميل فقط، وهي كمية ضيئلة يمكن أن تحصل عليها من أي دولة خارج منطقة الشرق الأوسط.

وعلى صعيد سعر النفط الحالي، قال إن السعر العادل للبرميل هو 65 دولاراً للبرميل، في ظل تخمة المعروض بالسوق. وأشار إلى أن الاضطرابات التي حدثت خلال الفترة الماضية أضافت إلى سعره العادل علاوة مخاطر أدى إلى وصوله إلى السعر الحالي.