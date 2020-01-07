واردات قياسية للصين من الغاز المسال في ديسمبر

أظهرت بيانات تتبع السفن من رفينيتيف أيكون، اليوم الثلاثاء، أن الصين استوردت كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال في ديسمبر/ كانون الأول، متقدمة على اليابان كأكبر مستورد للوقود للشهر الثاني على التوالي.



وبحسب الأرقام، استوردت الصين 7.198 مليون طن من الغاز المسال في ديسمبر/ كانون الأول، بزيادة حوالي 16% عن واردات نوفمبر تشرين الثاني، بينما بلغت واردت اليابان 6.574 مليون طن في ديسمبر كانون الأول، بزيادة نحو 7% عن الشهر السابق.



وتفوقت الصين على اليابان من حيث أحجام واردات الغاز المسال للمرة الأولى في نوفمبر تشرين الثاني وواصلت تقدمها الشهر الماضي.



ولم يصدر البلدان البيانات الشهرية الرسمية بعد وثمة تذبذب في بيانات الشحن البحري.



وكان المحللون في وود ماكينزي قالوا إن اليابان تحافظ على تقدمها كأكبر مستورد للغاز المسال من حيث الأحجام السنوية، لكن توقعوا أن تتخلى عن الصدارة للصين في 2022.