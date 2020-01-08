المزروعي: لا نتوقع نقصا في معروض النفط إلا إذا حدث تصعيد كارثي

قال سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي إنه يأمل في أن تؤدي حكمة الولايات المتحدة وإيران إلى تهدئة التوترات الجيوسياسية.

وقال المزروعي على هامش مؤتمر في العاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم الأربعاء إنه لا يتوقع مخاطر فورية على شحنات النفط المارة عبر مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي للقطاع، وذلك بعد أن هاجمت إيران قاعدتين تستضيفان قوات أميركية في العراق.



وأضاف المزروعي "نأمل في ألا يكون هناك أي تصعيد آخر في المنطقة فنحن نحتاج إلى الهدوء والاستقرار في سوق النفط. الوضع الحالي ليس حربا وعلينا ألا نبالغ في تقييم ما يحدث، ولا خطر على هرمز أو تدفق النفط".

وتابع المزروعي "سوق النفط تتلقى إمدادات جيدة حاليا ولا نتوقع نقصا في المعروض إلا أن يحدث تصعيد كارثي في المنطقة. أوبك ستتدخل إذا حدث نقص في معروض النفط، لكنها لا تناقش حاليا أي خطوات للمستقبل بعد التوترات".