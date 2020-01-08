رغم الاضطرابات.. "غولدمان ساكس" يتوقع 63 دولاراً للبرميل

أبقى غولدمان ساكس على توقعاته لأسعار النفط في ثلاثة أشهر عند 63 دولارا للبرميل، معللا ذلك بغياب اضطراب فعلي للإمدادات.

وأوصى البنك في مذكرة بتاريخ 7 يناير بإغلاق مراكز دائنة في مؤشرات لسلع أولية وتداولات لزيت الوقود بسبب ارتفاع أسعار النفط والسلع الزراعية الأولية في الآونة الأخيرة.

وتخلت أسعار النفط عن بعض المكاسب التي حققتها، اليوم الأربعاء، بعد أن قفزت لأعلى مستوى في عدة أشهر، في الوقت الذي يعيد فيه المستثمرون تقييم احتمال حدوث اضطرابات فورية للإمدادات مع رد إيران على قتل الولايات المتحدة لقائد عسكري إيراني كبير الأسبوع الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتا أو ما يعادل 1% إلى 68.94 دولار للبرميل في التعاملات الصباحية، بعد أن صعدت في وقت سابق إلى 71.75 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ منتصف سبتمبر 2019.

وربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 47 سنتا أو 0.8% إلى 63.17 دولار للبرميل. وبلغت العقود في وقت سابق 65.85 دولار وهو أعلى مستوى منذ أواخر أبريل من العام الماضي.