الصين تتخذ الخطوات الأولى لفتح قطاع النفط أمام الأجانب

أكدت الصين أنها ستسمح للشركات الأجنبية بالمشاركة في التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما في البلاد، في خطوة وصفها المسؤولون بأنها "إصلاح كبير" لفتح القطاع.

وقالت وزارة الموارد الطبيعية إن الشركات الأجنبية المسجلة في الصين، ذات الأصول الصافية التي لا تقل عن 300 مليون إيوان أي 43 مليون دولار، ستكون مؤهلة للحصول على حقوق استخراج النفط والغاز.

وسيتم تطبيق هذا التغيير بدءا من الأول من مايو وينطبق أيضًا على الشركات المحلية.

وأوضحت وزارة الموارد الطبيعية أن تصاريح استخراج الموارد المعدنية ستكون سارية لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد على أن تكون كل فترة تمديد 5 سنوات كذلك.

وأضافت أنه لدى التقدم بطلب تجديد حقوق الاستكشاف، سيتم تخفيض مساحة الاستكشاف للشركة المتقدمة بنسبة 25%.