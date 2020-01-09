الكويت تتوقع إنتاج 250 ألف برميل من المنطقة المقسومة بنهاية العام

توقع وزير النفط الكويتي، خالد الفاضل، استعادة إنتاج 250 ألف برميل يوميا من النفط، التي تمثل حصة الكويت في المنطقة المقسومة مع السعودية، بحلول نهاية 2020.

يأتي ذلك، بعد تصريحات مصادر كويتية، يوم الثلاثاء الماضي، بأن السعودية والكويت طلبتا من مستشار عالمي إعداد دراسة لحقل الدرة البحري للغاز في المنطقة المقسومة وتقييم حصة الغاز لكل دولة بالمشروع المشترك.

وقالت المصادر إن الدراسات التي سيقوم بها مستشار لم يُفصح عنه ستشمل أهدافا عدة تتعلق بالسعات التخزينية وطريقة الإنتاج والكميات وغيرها من الجوانب الفنية.

وأوضحت أن الدراسات "ستظهر أفضل الخيارات خصوصاً في ما يتعلق بعمليات فصل حصص الشركاء، سواء كانت من البحر أو غير ذلك... حيث ستظهر الطريقة الأنسب والتكاليف المقدرة لكل الحلول المطروحة وبناء عليها يتم اتخاذ القرار النهائي".

ويحوي حقل الدرة ما بين عشرة تريليونات و11 تريليون قدم مكعبة من الغاز وحوالي 300 مليون برميل من النفط.

وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قال في ديسمبر إن مشروعاً جديداً في حقل الدرة سيبدأ تنفيذه قريباً، مؤكداً أن شركتين سعودية وكويتية تستطيعان تنفيذ المشروع، وأن المنطقة "واعدة وفيها كميات كبيرة من الغاز".