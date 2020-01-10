"أكوا باور" تتوسع بمشروع طاقة حيوي في أذربيجان

وقعت شركة "أكوا باور" السعودية اتفاقية تنفيذ مع وزارة الطاقة في أذربيجان لتطوير وبناء وتشغيل مشروع لتوليد طاقة الرياح بقدرة إجمالية تبلغ 240 ميغاوات، حيث أُبرمت اتفاقية شراء الطاقة الخاصة بالمشروع وفق نظام بناء وتملك وتشغيل على مدار عشرين عاماً.

وسيساهم المشروع بإنتاجيته التي تصل إلى 240 ميغاوات من طاقة الرياح في دفع جهود الحكومة الأذرية لتنويع مزيج الطاقة من خلال الاستفادة من موارد الطاقة المتجددة الوفيرة في أذربيجان، وتعزيز أمن الطاقة، حيث تطبق أذربيجان حالياً حزمة إصلاحات ضخمة للتقليل من اعتمادها على النفط والغاز. ويشكل المشروع باكورة مشروعين مستقلين لتوليد الطاقة في أذربيجان.

وقال بادي بادماناثان، الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور": "يسعدنا أن نوقّع اتفاقية التنفيذ مع حكومة أذربيجان كونها ستعزز حضورنا وتوسّع نطاق عملياتنا في هذا البلد الذي يتميز بثقافته الغنية واقتصاده الحيوي وموقعه الاستراتيجي كهمزة وصل بين قارتي أوروبا وآسيا. ونحن كشركة سعودية، نفتخر بالثقة التي تضعها حكومة أذربيجان في شركتنا والترحيب والحفاوة التي حظينا بها والتي تعكس العلاقة الاقتصادية المتنامية بين السعودية وأذربيجان".

وأضاف بادماناثان: "يعزز الاستثمار في مشروع الطاقة المتجددة في أذربيجان دور "أكوا باور" المحوري في نشر الاستثمارات السعودية في بلدان كثيرة، ودفع جهود تقليل البصمة الكربونية في قطاع توليد الكهرباء من خلال دعم خطط وبرامج الاستدامة الطموحة التي بدأت الكثير من الدول في السعي إلى تحقيقها".

وستوفر خبرات "أكوا باور" المتقدمة في قطاع الطاقة أفضل الممارسات في التشغيل والتصميم لمختلف العمليات في المشروع، إلى جانب تخفيض تكلفة توليد الطاقة المتجددة، ما يساهم في توفير الطاقة للمجتمع بتكلفة منخفضة تساعد على دفع مسيرة التنمية الاقتصادية في أذربيجان.

من جانبه، قال راجيت ناندا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة "أكوا باور": "نواصل جهودنا والتزامنا الراسخ بتوفير الطاقة بأسعار تنافسية لتمكين شركائنا من تنويع مزيج الطاقة، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والحد من البصمة الكربونية بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية المنشودة".

وأضاف ناندا: "يمثل دخول شركة أكوا باور إلى سوق أذربيجان من خلال هذا المشروع الطموح بقدرة 240 ميغاوات من طاقة الرياح شهادة ساطعة على سجلنا المتميز والحافل بالإنجازات لا سيما في تقديم أدنى معدلات التعرفة للطاقة المتجددة، وتوفير إمدادات طاقة موثوقة وعالية الكفاءة، تدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي. كما تعكس هذه الخطوة إيماننا الراسخ بأهمية بناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاع الطاقة".

يشار إلى أن مذكرة تفاهم حول المشروع كان قد تم توقيعها في مارس/آذار 2019 لتحديد المبادئ الأساسية للتعاون في استثمارات بقطاع مصادر الطاقة المتجددة في أذربيجان، وتقييم الفرص والإمكانات الحالية للاستثمار وتهيئة كافة الظروف اللازمة.