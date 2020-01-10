برنت يتجاوز 65 دولاراً مع تجدد المخاطر

حقق النفط مزيداً من الصعود فوق سعر 65 دولاراً للبرميل اليوم الجمعة، إذ طغت المخاوف من تصعيد جديد محتمل في توترات الشرق الأوسط على ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة ومؤشرات أخرى على وفرة الإمدادات.

وردت إيران على ضربة أميركية قتلت قائدا عسكريا إيرانيا كبيرا في الثالث من يناير بهجوم صاروخي على قاعدتين جويتين عراقيتين تستضيفان قوات أميركية لم تسفر عن أي خسائر بشرية. لكن قائدا بالحرس الثوري قال إن إيران ستنفذ "انتقاما أشد" قريبا.



وقال ستيفن برينوك من بي.في.إم للسمسرة في النفط "قد تكون أعمال القتال انتهت في الوقت الراهن، لكن مخاطر الصراع على المدى الطويل لم تنته بأي حال من الأحوال.



"في ضوء ذلك، خطر تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط قائم بشكل كبير جدا."



وكان خام القياس العالمي برنت مرتفعا 24 سنتا إلى 65.61 دولار للبرميل، ليتجه صوب أول تراجع أسبوعي له في ستة أسابيع، بخسائر فاقت 4%. وزاد خام غرب تكساس الوسيط 11 سنتا إلى 59.67 دولار.



ومازال برنت دون مستواه قبل الضربة الجوية الأميركية التي قتلت القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في الثالث من يناير.



لكن حتى الآن ليس هناك أي تعطل في إنتاج الشرق الأوسط نتيجة لتنامي التوترات وأفادت مؤشرات أخرى هذا الأسبوع بوفرة الإمدادات.



وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة زادت الأسبوع الماضي بواقع 1.2 مليون برميل.