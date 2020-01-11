هذه الدولة ستكون الأولى عربياً بتشغيل محطة نووية

قال سلطان الجابر الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم السبت إن الاقتصاد العالمي يبدو في حالة أفضل عام 2020 مقارنة بالعام الماضي، معبرا عن سعادته لكون التطورات في المنطقة آلت إلى التهدئة على مدى الأيام القليلة الماضية.

وأضاف الجابر خلال منتدى للطاقة في العاصمة أبوظبي "ستكون الإمارات أول دولة في المنطقة تشغل محطة طاقة نووية سلمية آمنة" بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

ومن المتوقع دخول أول محطة نووية بالإمارات الخدمة في الربع الأول من 2020، مع تشغيل أحد مفاعلاتها الأربعة.

وتعكف الهيئة المنظمة للقطاع النووي في الإمارات على المراحل الأخيرة من إصدار ترخيص تشغيل المفاعل الأول.

وفور صدور الترخيص، سيبدأ تحميل الوقود وزيادة إنتاج الطاقة تدريجيا لحين الوصول إلى التشغيل التجاري الكامل في غضون بضعة أشهر.

وكانت رويترز كشفت في نوفمبر، أن من المرجح صدور الرخصة خلال الربع الأول من 2020.

وفي مايو الماضي، قالت شركة نواة للطاقة المشغلة للمحطة، إن بدء تشغيل محطة براكة سيكون بين نهاية 2019 وأوائل 2020.

وستكون براكة أول محطة نووية إماراتية والأضخم في العالم لدى الانتهاء من تشييدها، بأربع مفاعلات قدرتها 5600 ميغاوات.

وتبلغ تكلفة المحطة 24.4 مليار دولار، وتتولى تنفيذها مؤسسة الطاقة الكهربية الكورية (كيبكو).