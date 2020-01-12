أدنوك تعتزم زيادة القدرة الإنتاجية لـ4 ملايين برميل يوميا

أكد الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" سلطان الجابر، أن الشركة في طريقها لزيادة قدرتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول نهاية العام الحالي.

من جهة أخرى، قال الجابر إن الإمارات تسير على الطريق الصحيح لتحقيق الاكتفاء الذاتي بالنسبة لإنتاج الغاز، على أن تتحول إلى مصدر للغاز في نهاية المطاف.

كذلك أضاف الجابر أن الإمارات ستكون أول دولة في المنطقة تُشغل محطة طاقة نووية سلمية وآمنة في 2020.

علما أن الإمارات تعمل على بناء محطة براكة للطاقة النووية، وهي أكبر مشروع طاقة نووية قيد الإنشاء على مستوى العالم، بطاقة إنتاجية تبلغ 5600 ميغاوات.